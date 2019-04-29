Сооронбай Жээнбеков посетил павильон Кыргызстана на площадке ЭКСПО-2019

В Пекине готовятся к открытию ЭКСПО-2019. Церемония состоится 29 апреля.

Вчера в рамках рабочего визита в Китай президент Сооронбай Жээнбеков посетил выставочный павильон Кыргызстана в Международном выставочном центре в Пекине.

Глава государства считает, что необходимо воспользоваться площадкой выставки и продемонстрировать большому рынку возможности кыргызской экологически чистой агропродукции и промышленности.

Как ожидается, выставку «ЭКСПО-2019» посетят 16 миллионов человек.

«Эту возможность необходимо использовать максимально, чтобы привлечь внимание представителей международных рынков к продукции Кыргызстана», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Кыргызский павильон расположен на площади 1 тысяча 50 квадратных метров. Крытая часть состоит из двух помещений в форме кыргызской юрты, в которых находятся стенды с экспонатами, а также мультимедийная панель, на котором показываютя видеоролики о Кыргызстане, презентации экономического, инвестиционного, туристического потенциала.

Гости могут продегустировать продукты питания, произведенные в Кыргызстане, и отведать некоторые блюда кыргызской кухни.