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Власть

Разоблачения Трампа: оскорблял чернокожих, угрожал журналистам и лгал

Фото Mandel Ngan/AFP/Scanpix/lETA. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн

Майкл Коэн, более 10 лет работавший личным адвокатом Дональда Трампа, 27 февраля дал показания в Конгрессе США. Он семь часов отвечал на вопросы конгрессменов о бывшем работодателе, которого назвал мошенником и расистом. Meduza собрала главное, что сказал адвокат.

1Коэн не может доказать сговор Трампа и его окружения с Россией

«У меня нет прямых доказательств этого. Но есть подозрения», — заявил адвокат. Он отметил, что никогда не был в Праге, вопреки опубликованному в 2017 году «досье Трампа», в котором утверждалось, что юрист перед президентскими выборами летал в чешскую столицу и общался с представителями России. Коэн высказал мнение, что его бывший клиент согласился бы сотрудничать с кем угодно ради поста президента США.

2Трамп велел Коэну заплатить за молчание порноактрисе

В 2016 году Коэн перевел Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) $130 тысяч, чтобы она не рассказала журналистам о давнем романе с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США. Коэн заявил, что в 2017 году Трамп, будучи президентом, серией платежей вернул ему деньги, потраченные на сделку с Клиффорд. В качестве доказательства Коэн предоставил Конгрессу копию чека на $35 тысяч с подписью Трампа.

3Трампа предупредили о сливе переписки, который навредил Хиллари Клинтон

В июле 2016 года проект WikiLeaks опубликовал около 20 тысяч писем, полученных при взломе компьютерных систем Национального комитета Демократической партии США. Коэн заявил, что за несколько дней до этого услышал телефонный разговор Трампа и его бывшего советника Роджера Стоуна. Тот рассказывал Трампу о планах WikiLeaks выложить переписку, которая навредит избирательной кампании Хиллари Клинтон — соперницы Трампа на выборах. Трамп якобы одобрил слив. Знал ли он о содержании переписки, Коэну неизвестно. Стоун утверждал, что не общался с WikiLeaks и не знал о планах проекта.

4Коэн назвал Трампа расистом

В подтверждение он привел несколько разговоров с ним. «Однажды он спросил, могу ли я назвать страну, которой бы управляли чернокожие и которая не была бы вонючей дырой. Это произошло, когда президентом США был Барак Обама», — рассказал Коэн. Также он сказал, что однажды, когда они с Трампом проезжали по неблагополучному району Чикаго, тот заявил, что так могут жить только чернокожие. «Еще он говорил мне, что чернокожие не будут голосовать за него, потому что они слишком глупые», — добавил Коэн.

5Трамп завышал размер состояния, чтобы попасть в список Forbes

Коэн утверждает, что Трамп хотел каждый год занимать все более высокое место в списке богатейших людей мира. Для этого Коэн по его просьбе манипулировал стоимостью недвижимости. Также, по словам адвоката, Трамп завысил стоимость своих активов, когда в 2014 году хотел получить в Deutsche Bank кредит на покупку команды по американскому футболу «Баффало Биллс» (клуб он не купил). При этом иногда стоимость активов занижали, чтобы уменьшить налоги на недвижимость, добавил Коэн.

6Коэн примерно 500 раз угрожал людям и организациям по просьбе Трампа

Угрозы, в частности, были адресованы журналистам, готовившим критические статьи про Трампа, а также учебным заведениям, где он получал образование, в случаях, если журналисты просили обнародовать его оценки. Коэн уточнил, что обычно угрожал судебным разбирательством.
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