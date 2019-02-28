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Власть

Часть средств от посещения туристами Сары-Челека предлагают отдавать лесникам

Жители села возле Сары-Челекского заповедника просят отдавать 20-30 процентов от средств, поступающих от туристов, на увеличение зарплат лесников. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Алмазбек Эргешов.

По его словам, заповедник основан 60 лет назад. Возле него есть село, там 250 домохозяйств.

«В последние годы положение жителей очень ухудшилось. Раньше заповедник относился к московскому НИИ, но сейчас он не функционирует. Хорошо бы передать институт на баланс Национальной академии наук», — предложил он.

Как отметил Алмазбек Эргешов, за эти годы в районе не построен ни один объект.

«Средняя зарплата лесников составляет 5 тысяч сомов, они вынуждены заниматься животноводством, а это вынуждает диких животных покидать заповедник. Местные жители просят, чтобы 20-30 процентов средств от посещения туристов зачислялись на счет заповедника», — сказал он.
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