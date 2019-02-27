Сагынбек Абдрахманов рассказал, почему не хочет встречаться с Атамбаевым

Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов рассказал на пресс-конференции в 24.kg, почему не хочет встречаться с лидером партии Алмазбеком Атамбаевым.

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По его словам, экс-президент неоднократно предлагал переговорить и снять все вопросы, но Сагынбек Абдрахманов не соглашается, поскольку помнит, как раньше Алмазбек Атамбаев его и членов движения ругал, выражался в их адрес нецензурно и оскорблял.

«А теперь я уже не хочу. Назад пути нет. Мы в любом случае проведем съезд и пригласим на него Алмазбека Атамбаева. Пусть отчитается, честно ответит на все вопросы», — сказал Сагынбек Абдрахманов.

Он добавил, что еще не определился с датой съезда движения, и рассказал, что много раз встречался с лидером парламентской фракции социал-демократов Исой Омуркуловым, просил его, как члена политсовета, созвать съезд.

Но Иса Омуркулов нерешительный. Днем говорит, что с нами, а о чем ночью думает, я не знаю. Сагынбек Абдрахманов

Сагынбек Абдрахманов категорически отрицает, что движение «СДПК без Атамбаева» поддерживает бывший спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков.

«Я с ним никогда не встречался. Честно скажу, счастлив был бы, если бы он нам поддержку оказал. Но этого нет», — сказал Сагынбек Абдрахманов.