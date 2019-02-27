Сагынбек Абдрахманов рассказал, почему не хочет встречаться с Атамбаевым

Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов рассказал на пресс-конференции в 24.kg, почему не хочет встречаться с лидером партии Алмазбеком Атамбаевым.
«А теперь я уже не хочу. Назад пути нет. Мы в любом случае проведем съезд и пригласим на него Алмазбека Атамбаева. Пусть отчитается, честно ответит на все вопросы», — сказал Сагынбек Абдрахманов.
Он добавил, что еще не определился с датой съезда движения, и рассказал, что много раз встречался с лидером парламентской фракции социал-демократов Исой Омуркуловым, просил его, как члена политсовета, созвать съезд.
Сагынбек Абдрахманов категорически отрицает, что движение «СДПК без Атамбаева» поддерживает бывший спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков.
Но Иса Омуркулов нерешительный. Днем говорит, что с нами, а о чем ночью думает, я не знаю.Сагынбек Абдрахманов
«Я с ним никогда не встречался. Честно скажу, счастлив был бы, если бы он нам поддержку оказал. Но этого нет», — сказал Сагынбек Абдрахманов.