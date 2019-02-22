На сторонников Алмазбека Атамбаева давят, пугают и грозят отжать у них бизнес

Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева в парламентской фракции СДПК в меньшинстве. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

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По словам депутата Ирины Карамушкиной, многие боятся открыто выступать в поддержку бывшего главы государства.

«Например, Мурадыл Мадеминов говорит, что испытывает постоянное давление. К нему даже домой приходят сотрудники ГКНБ. Люди не чувствуют себя в безопасности, бизнес грозят отжать. То есть используются какие-то бакиевские приемчики», — сказала Ирина Карамушкина.

Депутат также подтвердила, что и в партии ситуация непростая. Даже старые партийцы опасаются открыто выступать в поддержку Алмазбека Атамбаева.

«Вот проект «СДПК без Атамбаева» запустили. Он вне закона. Все эти его представители исключены из партийных рядов», — напомнила Ирина Карамушкина.

Подавать в суд на членов движения и его лидера Сагынбека Абдырахманова социал-демократы не собираются. Считают, что решение будет не в их пользу.