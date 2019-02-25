В правительстве Кыргызстана вновь заговорили о доступе к банковским счетам

Правительство Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении плана мероприятий по реализации антикоррупционных мер государственных органов Кыргызстана на 2019-2021 годы».

В плане мероприятий среди прочего говорится о создании централизованного реестра банковских счетов. Он, согласно документу, будет содержать в том числе информацию о бенефициарных собственниках и станет доступен следственным органам без распоряжения суда с целью быстрой идентификации банковских счетов в ходе финансовых расследований.

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Документ предусматривает распространение понятия политических деятелей (PEPs) в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов на национальных лиц, которые исполняют важные публичные функции.

Кроме того, правительство намерено расширить определение политического деятеля, включив в него руководителей публичных компаний, политических партий, а также членов семьи и близких лиц политического деятеля.

Следственным органам хотят обеспечить прямой доступ к базам данных налоговых и таможенных органов при условии должной защиты персональных данных, гармонизировать положения национального законодательства в части доступа правоохранительных органов к налоговой информации.

В декабре 2018 года Финразведка запросила у коммерческих банков данные обо всех клиентах. Эксперты, юристы, Союз банков, Министерство экономики и Национальный банк посчитали это требование незаконным и нарушающим банковскую тайну. В итоге представители Финразведки признались, что ни один банк не представил им полные данные обо всех клиентах, а вопрос создания реестра всех клиентов коммерческих банков они проработают с Нацбанком.