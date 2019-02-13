Будем честными. В парламенте предложили лишать неприкосновенности и депутатов

В парламенте Кыргызстана обсуждают поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента» во втором чтении.

Стоит отметить, что концепция проекта закона изменилась. Изначально инициаторы поправок Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев предлагали убрать статью 12 о неприкосновенности экс-президента, поскольку в Конституции эта норма не прописана и Закон «О гарантиях деятельности президента» должен быть приведен в соответствие.

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Но их коллеги Асель Кодуранова и Таабалды Тиллаев предложили через согласие Жогорку Кенеша лишать экс-главу государства неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за те деяния, которые были им совершены в период, когда он руководил страной. Если же бывший глава государства преступил закон уже после того, как сложил полномочия президента, то будет отвечать как любой другой гражданин. Исхак Масалиев поддержать эти поправки отказался.

А нардеп Ирина Карамушкина поинтересовалась, предложение лишить неприкосновенности экс-президента политическое или практическое.

«Неприкосновенность надо снимать и с депутатов, и с министров. Эти изменения — ловушка для президента. Он же будет бояться что-то реформировать, идти на какие-то непопулярные шаги, если будет знать, что его потом покарает преемник, представитель могущественного клана, заложником которого он станет. Это неправильно. Чтобы быть честными до конца и уравнять шансы, давайте лишим иммунитета и депутатов. А то получается, что один экс-президент отдуваться должен. А парламентарии что? Вот, к примеру, модернизация ТЭЦ, соглашение с ТВЕА. Кто лоббировал из народных избранников, кто больше всех выступал за ратификацию соглашения? Давайте с них тоже спросим», — сказала она и добавила, что у народа складывается впечатление, что эти поправки специально принимаются под Алмазбека Атамбаева.

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Ее поддержала коллега Евгения Строкова. Она считает, что поправки годятся для трусливого Жогорку Кенеша, члены которого сами хотят избежать ответственности.

Депутат Акылбек Жапаров предлагает лишить неприкосновенности и других привилегий экс-президента, если он после ухода с поста решил вернуться в большую политику.

«Он должен сам отказаться, если посчитает нужным. Речь идет не о лишении статуса «экс», а только об упразднении привилегий», — пояснил парламентарий. Его поддержал Исхак Масалиев.

Норма будет добавлена в пакет поправок. Они отправлены на голосование во втором чтении.