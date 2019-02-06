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Власть

Неприкосновенности экс-президентов будет лишать парламент. Поправки изменены

Один из авторов поправок в Закон «О гарантиях деятельности президента» депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев рассказал 24.kg, как будут лишать неприкосновенности бывших глав государства.

По его словам, нардепы предложили применить к экс-руководителям страны ту же норму, что и к действующим. То есть лишать их неприкосновенности через Жогорку Кенеш.

«По Конституции депутаты могут инициировать и направить материалы в Генпрокуратуру, а она возбуждает уголовное дело и просит разрешения депутатов о привлечении человека к уголовной ответственности», — пояснил Исхак Масалиев.

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Отметим, он и депутат Курманкул Зулушев предлагали, чтобы привести документ в соответствие с Конституцией, убрать статью 12 закона, где говорится о неприкосновенности, но оставить бывшим главам государства другие привилегии, прописанные в документе. Например, неприкосновенность экс-президента распространяется на имущество и транспортные средства.

Ранее Конституционная палата признала норму о неприкосновенности противоречащей Основному закону. Поскольку Конституция такого экс-президенту не гарантирует.
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