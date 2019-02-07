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Власть

Депутат придумал, куда можно направить деньги за тонировку автомобилей

Депутат парламента Кожобек Рыспаев придумал, куда можно направить деньги за тонировку автомобилей. В Жогорку Кенеше во втором чтении обсуждают поправки в Кодекс о нарушениях.

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«Эти средства следует направлять на социальные объекты и строительство Камбараты-1. В Таджикистане, к примеру, средства от тонировки идут на строительство Рогунской ГЭС. Почему бы нам не последовать примеру соседей», — отметил Кожобек Рыспаев.

Добавим, тонировка в Кыргызстане официально запрещена. Депутат Дастан Бекешев предложил прописать пункт, согласно которому автовладельцам запрещается наносить на капот рисунки и фотографии.
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