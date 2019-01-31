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Власть

О плохой ситуации с Орто-Токойским водохранилищем рассказал депутатам чиновник

«В настоящее время ситуация на Орто-Токойском водохранилище плохая. В течение февраля будет проведено заседание комиссии по этому вопросу», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

По его словам, после перехода управления водохранилищем от Узбекистана Кыргызстану Министерство финансов выделило средства, труд сотрудников охраны оплачен.

«Мы направили узбекской стороне соглашение. Но пока не получили ответа. Как только ответ придет, мы начнем работу», — отметил Жаныбек Керималиев.

Напомним, что в 2017 году Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о совместном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища. По соглашению соседняя республика будет получать 92 процента от общего объема воды в водохранилище. Управление и регулирование объектом полностью переходят КР. Ремонт резервуара также будет оплачивать РУз.

«Кыргызстан и Узбекистан образуют комиссию, и она определит стоимость ремонта. На техническое содержание водохранилища мы прогнозируем заложить от 16 до 20 миллионов сомов. Деньги будет перечислять РУз на счет департамента водного хозяйства», — рассказывал депутатам при ратификации соглашения глава Минсельхоза Нурбек Мурашев.
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