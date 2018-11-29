Чтобы строить фабрику на Джеруе, нужно разрешение на параллельное проектирование

«Если сейчас инвесторы хотят построить фабрику на Джеруе, то правительству надо принять закон о параллельном проектировании и создать условия», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, когда компания «Востокгеолдобыча» начинала работу в Кыргызстане, говорилось о том, что разрешат параллельное проектирование. Однако пока нужный документ не принят.

«Если внесем вам постановление и вы примете быстро, вопрос решится», — заключил глава правительства.

Напомним, ранее компания «Альянс Алтын» выплатила $600 тысяч штрафа из-за нарушения установленных сроков строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.