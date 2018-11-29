19:56
USD 69.85
EUR 78.82
RUB 1.04
Власть

Чтобы строить фабрику на Джеруе, нужно разрешение на параллельное проектирование

«Если сейчас инвесторы хотят построить фабрику на Джеруе, то правительству надо принять закон о параллельном проектировании и создать условия», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, когда компания «Востокгеолдобыча» начинала работу в Кыргызстане, говорилось о том, что разрешат параллельное проектирование. Однако пока нужный документ не принят.

«Если внесем вам постановление и вы примете быстро, вопрос решится», — заключил глава правительства.

Напомним, ранее компания «Альянс Алтын» выплатила $600 тысяч штрафа из-за нарушения установленных сроков строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.
Ссылка:
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
«Альянс Алтын» оспорит отказ в залоге лицензии для получения кредита
«Альянс Алтын» не сможет заложить в банк лицензию на разработку Джеруя
Месторождение Джеруй запустят в начале 2019 года
Лицензию на Джеруй заложат в банк для получения кредита в $180 миллионов
Вопросы по Джерую. Депутаты намерены лично проверить, началось ли строительство
На Джеруе не построили даже фундамент золотодобывающей фабрики
У жителей Таласской области нет претензий по освоению Джеруя
На Джеруе началось строительство золотоизвлекательной фабрики
У Минфина спросили о построенных за счет «Джеруя» школах
«Русской платине» напомнили о штрафах за невыполнение соглашения по Джерую
Популярные новости
Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны? Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны?
Мэр города&nbsp;Ош является гражданином России Мэр города Ош является гражданином России
Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за&nbsp;работу в&nbsp;штабе Жээнбекова Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за работу в штабе Жээнбекова
Миллионы Алмазбека Атамбаева. На&nbsp;чем заработал состояние экс-президент Миллионы Алмазбека Атамбаева. На чем заработал состояние экс-президент
Бизнес
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»