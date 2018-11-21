Алмазбек Атамбаев отказался от участия в курултае партий и общественных деятелей

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не пойдет на курултай партий и общественных деятелей. Об этом сообщила официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Вчера мне вручили на имя Алмазбека Атамбаева пригласительный на курултай, который пройдет 24 ноября в Бишкеке. Экс-президент считает, что это не то собрание, куда ему нужно идти. Видно, что среди организаторов верх взяли те, кто преследует лишь свои узкокорыстные цели. Больше к этому вопросу возвращаться не будем», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, организаторы курултая «Кыргызстан: вчера, сегодня и завтра» пригласили экс-президента Алмазбека Атамбаева и главу государства Сооронбая Жээнбекова. В курултае примут участие представители 97 партий и более 20 общественных организаций. Участники собрания намерены обсудить итоги работы президента Сооронбая Жээнбекова, деятельность VI созыва Жогорку Кенеша, а также политические и общественные события в стране.