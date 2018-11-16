17:01
USD 69.85
EUR 79.07
RUB 1.05
Власть

В ЦИК уточняют. Значки для депутатов местных кенешей изготовят до 15 декабря

Значки для депутатов местных кенешей изготовят до 15 декабря 2018 года. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, договор об изготовлении нагрудных знаков для депутатов местных кенешей Кыргызстана с индивидуальным предпринимателем В.Подстречным подписали 31 октября 2018 года.

«По договору срок изготовления значков установлен в 30 дней, но только после утверждения образца. Его мы приняли только вчера. С 15 ноября и начинается срок отсчета для производства значков», — уточнили в ЦИК.

Напомним, скандальную тему накануне на заседании Жогорку Кенеша поднял депутат Кенжебек Бокоев. Он возмутился, что депутатам местных кенешей два года не могут сделать значки.
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Значки для депутатов местных кенешей Кыргызстана изготовят до конца ноября
Где значки, ЦИК? Депутаты снова поднимают скандальный вопрос
ЦИК сэкономит более 3 миллионов сомов на значках для местных депутатов
Значки для местных депутатов. Комиссия признала жалобу обоснованной
Значки для местных депутатов. Жалобу рассматривают второй месяц
Значки для депутатов. Стоимость копеечная, а тратят миллионы
Член ЦИК Кыргызстана предложил журналистке посмотреть, как он ходит в туалет
Значки для депутатов Кыргызстана. В эскизе лучи развернуты в другую сторону
Значки депутатов местных кенешей Кыргызстана готовы изготовить пять компаний
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Депутат Жогорку Кенеша и&nbsp;глава Нацбанка поспорили о&nbsp;его ипотечном кредите Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
Переименовать улицы Киевскую и&nbsp;Московскую предлагает Рыскелди Момбеков Переименовать улицы Киевскую и Московскую предлагает Рыскелди Момбеков
Экс-спикер удерживает первые позиции в&nbsp;рейтинге самых богатых людей Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»