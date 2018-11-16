В ЦИК уточняют. Значки для депутатов местных кенешей изготовят до 15 декабря

Значки для депутатов местных кенешей изготовят до 15 декабря 2018 года. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, договор об изготовлении нагрудных знаков для депутатов местных кенешей Кыргызстана с индивидуальным предпринимателем В.Подстречным подписали 31 октября 2018 года.

«По договору срок изготовления значков установлен в 30 дней, но только после утверждения образца. Его мы приняли только вчера. С 15 ноября и начинается срок отсчета для производства значков», — уточнили в ЦИК.

Напомним, скандальную тему накануне на заседании Жогорку Кенеша поднял депутат Кенжебек Бокоев. Он возмутился, что депутатам местных кенешей два года не могут сделать значки.