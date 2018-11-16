Значки для депутатов местных кенешей Кыргызстана изготовят до конца ноября

Десять тысяч нагрудных знаков для депутатов местных кенешей Кыргызстана изготовят до конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Напомним, скандальную тему накануне на заседании Жогорку Кенеша поднял депутат Кенжебек Бокоев. Он возмутился, что депутатам местных кенешей два года не могут сделать значки.

В ЦИК сообщили, что 31 октября 2018 года подписали договор об изготовлении нагрудных знаков для депутатов местных кенешей Кыргызстана с индивидуальным предпринимателем В.Подстречным. Согласно договору, поставщик в течение 30 рабочих дней с момента утверждения образца должен изготовить 10 тысяч нагрудных знаков на 740 тысяч сомов.