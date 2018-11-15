13:26
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Власть

Президент предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию

Президент Кыргызстана считает, что в будущем необходимо создать исламскую академию, деятельность которой будет под контролем государства. Об этом он заявил сегодня на II международной конференции «Ислам в современном светском государстве».

По словам главы государства, ислам, исповедуемый нашими предками, не противоречит устоям светского общества, требованиям светских законов. «Он вполне отвечал коренным интересам древнего кыргызского народа. И был принят нашими предками, поскольку гармонично сочетался с народными традициями и обрядами, с мировоззрением кочевников. Современный ислам — неотъемлемая часть социального, культурного и духовного развития, общественной жизни нашего государства. Необходимо продвигать традиционные исламские ценности, доставшиеся нам от наших предков, как альтернативу радикальным религиозным течениям», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Поддержка ханафитского мазхаба как религии мира, толерантности, терпения, добра, милосердия и порядочности должна служить укреплению единства народа Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков
Президент рассказал, что с учетом изменения ситуации в сфере религии и в целях поднятия на новый, качественный уровень взаимоотношения государства с конфессиями разработана Концепция государственной политики в сфере религии. Вносятся также изменения в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР», разрабатываются нормативные правовые акты.
Ссылка:
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана считает, что пора государству вмешаться в сферу религии
Надо меньше спать, а больше работать. Президент напутствовал новых чиновников
В Кыргызстане планируют ввести мораторий на открытие новых детских интернатов
Президент Кыргызстана посетит Францию по приглашению Эммануэля Макрона
Привлекать на госслужбу молодые кадры пообещал Сооронбай Жээнбеков
Ученые Кыргызстана должны трудиться во благо реального сектора экономики
Сооронбай Жээнбеков назвал шесть приоритетов в работе ОДКБ на ближайший год
Президент Сооронбай Жээнбеков бир жылда 890 миң сом иштеп тапкан
У Сооронбая Жээнбекова есть трактор. Представили декларацию о доходах президента
Сооронбай Жээнбеков в Ошской области открыл два завода
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Депутат Жогорку Кенеша и&nbsp;глава Нацбанка поспорили о&nbsp;его ипотечном кредите Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
Экс-спикер удерживает первые позиции в&nbsp;рейтинге самых богатых людей Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей
Родственники депутата Садыка Шер-Нияза&nbsp;&mdash; земельные магнаты Родственники депутата Садыка Шер-Нияза — земельные магнаты
Бизнес
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром