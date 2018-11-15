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Власть

Вернуть Министерство по делам молодежи предлагают депутаты

Депутат Карамат Орозова считает, что в Кыргызстане нужно снова создать Министерство по делам молодежи. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, роль молодежи в истории большая. Государству нужно обращать особое внимание на поддержку молодых людей. Карамат Орозова считает, что из-за отсутствия специального министерства и поддержки молодежь вынуждена сама решать свои проблемы.

«Я полагаю, что Министерство по делам молодежи нужно вернуть. На это дополнительных средств не требуется. Надо открыть школу подготовки молодых кадров. У нас есть немало талантливой молодежи, которая учится за рубежом. Однако не всегда по возвращении на родину они могут найти работу, хотя такие кадры нужно привлекать», — уверена парламентарий.
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