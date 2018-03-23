Ответственность за ранние браки предлагают возложить и на родителей

Ответственность за ранние браки нужно возложить и на родителей, выдающих дочерей замуж. Об этом на конференции «Защитим права девочек» заявила депутат от парламентской фракции СДПК Карамат Орозова.

По ее словам, проблему ранних браков, в том числе обряд ала качуу, никак не могут устранить на законодательном уровне.

«Мы должны запретить несовершеннолетним девочкам выходить замуж, поскольку они не готовы к семейной жизни. В детских домах много детей-инвалидов, в основном это все последствия ранних браков. Нужно внести поправки в Семейный кодекс о том, чтобы ответственность за ранние браки несли и родители несовершеннолетних», — сказала Карамат Орозова.