15:09
USD 69.85
EUR 78.48
RUB 1.03
Власть

Проект Digital CASA позволит провести интернет в самые отдаленные регионы

«Проект Digital CASA позволит провести интернет в самые отдаленные регионы. Бизнес туда не идет, потому что численность пользователей маленькая», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

На заседании депутат Дастан Бекешев поинтересовался, почему кредит на проведение интернета берет государство, а не частные компании.

«Разве частные компании не были заинтересованы в самостоятельном проведении интернета? В послесоветское время к нам как-то интернет пришел. Частные компании сами проводили», — высказался Дастан Бекешев.

Бакыт Шаршембиев отметил, что по проекту планируется провести оптоволоконную линию. Среди частных компаний через Всемирный банк будет проходить конкурс. Госкомсвязи предоставит им льготный кредит для проведения интернета в регионы.

«В рамках проекта Digital CASA интернет будет проводиться во всех регионах, включая отдаленные. Поскольку мы проводим рекредитование, частные компании пойдут туда, куда мы им укажем», — заключил Бакыт Шаршембиев.
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Бакыт Шаршембиев намерен взыскать с депутата Рыскелди Момбекова 1 миллион сомов
Восемь уголовных дел. В Финполе рассказали о статусе Бакыта Шаршембиева
В суд подам! Глава Госкомсвязи ответил на обвинения депутата Рыскелди Момбекова
Бакыт Шаршембиев: Главная цель «Безопасного города» — сохранить жизни людей
Еще одна попытка. Объявляется конкурс на реализацию «Безопасного города»
В Кыргызстане разработали ТЭО проекта «Безопасный город»
В течение месяца представят техническое задание для «Безопасного города»
Communications committee to spend 20 % of World Bank loan on consulting service
«Таза коом» долбоорунда иштеген IT-адистер жакшы маяна алышат
«Таза коом» «алтын мээлердин» четке кетишине бөгөт болот
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Экс-спикер удерживает первые позиции в&nbsp;рейтинге самых богатых людей Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей
Депутат Жогорку Кенеша и&nbsp;глава Нацбанка поспорили о&nbsp;его ипотечном кредите Депутат Жогорку Кенеша и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
Родственники депутата Садыка Шер-Нияза&nbsp;&mdash; земельные магнаты Родственники депутата Садыка Шер-Нияза — земельные магнаты
Бизнес
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром
Суперсовременный тренажерный центр открылся в&nbsp;KARVEN Sport Club Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; проводит ремонт в&nbsp;аэропорту &laquo;Казарман&raquo; ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»