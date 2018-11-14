«Проект Digital CASA позволит провести интернет в самые отдаленные регионы. Бизнес туда не идет, потому что численность пользователей маленькая», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

На заседании депутат Дастан Бекешев поинтересовался, почему кредит на проведение интернета берет государство, а не частные компании.

«Разве частные компании не были заинтересованы в самостоятельном проведении интернета? В послесоветское время к нам как-то интернет пришел. Частные компании сами проводили», — высказался Дастан Бекешев.

Бакыт Шаршембиев отметил, что по проекту планируется провести оптоволоконную линию. Среди частных компаний через Всемирный банк будет проходить конкурс. Госкомсвязи предоставит им льготный кредит для проведения интернета в регионы.

«В рамках проекта Digital CASA интернет будет проводиться во всех регионах, включая отдаленные. Поскольку мы проводим рекредитование, частные компании пойдут туда, куда мы им укажем», — заключил Бакыт Шаршембиев.