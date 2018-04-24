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Обвиняемый, перенесший пытки, против прокуратуры Октябрьского района

Обычный жизнерадостный парень после пыток в УВД Октябрьского района стал «преступником», «наркоманом» и «бандитом», совершившим разбой.

Выбитые показания-пустышки вынудили обратиться 24-летнего Эльдияра Туткучева для защиты в прокуратуру Октябрьского района. Но... прокуратура по принципу «свой своего не выдаст» отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении своих коллег — сотрудников УВД Октябрьского района.

И это несмотря на неопровержимые факты применения пыток, психологического насилия и полное отсутствие доказательной базы в обвинении.

Почему, чтобы добиться истины и защиты своих прав, нужно обращаться к президенту? Почему сама система не ставит заслон бесправию?

В пресс-конференции принимают участие:

Эльдияр Туткучев, Мурат Туткучев,

Бактыбек Жумашев — адвокат.
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