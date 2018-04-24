Обвиняемый, перенесший пытки, против прокуратуры Октябрьского района

Обычный жизнерадостный парень после пыток в УВД Октябрьского района стал «преступником», «наркоманом» и «бандитом», совершившим разбой.
Выбитые показания-пустышки вынудили обратиться 24-летнего Эльдияра Туткучева для защиты в прокуратуру Октябрьского района. Но... прокуратура по принципу «свой своего не выдаст» отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении своих коллег — сотрудников УВД Октябрьского района.
И это несмотря на неопровержимые факты применения пыток, психологического насилия и полное отсутствие доказательной базы в обвинении.
Почему, чтобы добиться истины и защиты своих прав, нужно обращаться к президенту? Почему сама система не ставит заслон бесправию?
В пресс-конференции принимают участие:
Эльдияр Туткучев, Мурат Туткучев,
Бактыбек Жумашев — адвокат.