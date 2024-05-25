О войне, мире, легитимности. Интервью президента Украины журналистам из ЦА

Владимир Зеленский впервые дал интервью журналистам из стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Фото Orda.kz. Владимир Зеленский

В числе приглашенных в Украину представителей прессы: главный редактор казахстанского портала «Orda kz» Гульнара Бажкенова, корреспондент казахстанского издания «Vlast kz» Тамара Вааль, корреспондент интернет-портала «Радио Азаттык» и внештатный автор кыргызстанского интернет-проекта «Kloop» Айбек Бийбосунов, представитель группы журналистских расследований «Шаман ТВ» из Кырыгызстана Адиль Турдукулов и журналист из Узбекистана, редактора узбекоязычной версии издания «Gazeta uz» Алишер Азимов.

Встреча заняла полтора часа и проходила в Харькове, на территории полиграфичесчкого комплекса «Фактор-друк». Накануне в здание попала российская ракета. Семь человек погибли, 21 — получили ранения.

Как рассказал 24.kg журналист Адиль Турдукулов на него и коллег эта импровизированная пресс-конференция в разбомбленной типографии произвела сильное впечатление.

Он подарил украинскому президенту кыргызский оберег. «Почему я вручил? Я слышал, Зеленский как лидер тоже гарантия сохранности и независимости Украины», — пояснил Адиль Турдукулов.

Полная расшифровка интервью опубликована на сайте Orda.kz.

Мы прочитали стенограмму и приводим основные тезисы.

Об отношениях Украины со странами Центральной Азии

Владимир Зеленский не считает государства ЦА из-за нейтральной позиции врагами. Но упрекнул коллег по центральноазиатскому региону в отсутствии баланса.

Украинский лидер готов встретиться с президентами стран ЦА.

Я очень открытый человек, мне абсолютно нечего скрывать. Я знаю, что это усилит Украину. Дружбу между нами, странами Центральной Азии, с Кыргызстаном, с любой из стран это точно усилит. Владимир Зеленский

О приоритетах и ценностях

Владимир Зеленский призналcя — его изменила не большая политика, а война.

Фото Orda.kz. Журналисты из стран Центральной Азии в Харькове

«Страна, семья, дом, дети — это номер один. Как я и сказал, мы иногда думаем про оборот между странами — как увеличить, подписать 10 контрактов, построить какие-то различные пути сообщения. На самом деле, ценности — они другие. Жизнь — самая большая ценность. И те, кто тебя окружает, и любовь. А я просто люблю и семью, и народ наш, и это самое главное».

Не будьте маленькой частью «Большого брата»

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что не должен и не будет советовать, как тому или иному государству сойти с орбиты сильного соседа.

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«Не будьте маленькой частью какого-то «Большого брата», который будет довлеть, влиять, решать, а пройдите сейчас максимально свой путь».

О саммите мира

Украина приготовила три пункта, которые представит на саммите мира в Швейцарии. Владимир Зеленский рассказал репортерам из ЦА о них.

ядерная и энергетическая безопасность. В Украине сейчас оккупирована атомная станция;

продовольственная безопасность;

гуманитарная безопасность, то есть обмен пленных всех на всех.

Владимир Зеленский назвал также опасным аспектом вероятный неприезд приглашенных на саммит лидеров.

В частности, Индии и Китая, основных торговых партнеров России. Он отметил: есть данные разведки, что Москва делает все возможное, чтобы сорвать мероприятие.

О российских пропагандистских СМИ в Центральной Азии

Президент Украины считает, что закрывать средства массовой информации — не очень правильно. Но закрывать пропагандистские каналы нужно однозначно и максимально.

Как я вам и сказал, борьба за независимость — она разная. Информационная прежде всего. Люди в этих нарративах живут, верят. Владимир Зеленский

Об борьбе с коррупцией

Главное, как считает Владимир Зеленский, в борьбе с коррупцией — политическая воля лидера страны.

О легитимности

Заявления Владимира Путина о нелигимности украинского президента, Владимир Зеленский назвал скучными.

Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимают, что эти высказывания нелегитимного президента России против нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит. Владимир Зеленский

С полным текстом интервью украинского президента журналистам из Центральной Азии можно ознакомиться здесь.