Особо опасное пренебрежение: как правоохранительная система подрывает веру кыргызстанцев в справедливость (на примере конкретного уголовного дела)
11 августа 2014 года по факту убийства, совершенного с особой жесткостью, был задержан Азат Табалдиев.
Несмотря на то что следствие было завершено в течение месяца, суд до сих пор не вынес решения. Почему?
Отметим только, что за прошедшие 3 года 6 месяцев бесследно исчезли вещественные доказательства и до сих не опознана личность убитого.
Как такое стало возможным? О чем свидетельствуют эти абсурдные, по сути, факты? Может ли идти речь об объективном рассмотрении дела? Кто вернет кыргызстанцам веру в справедливость?
В пресс-конференции принимают участие:
Азамат Табалдиев — брат подсудимого,
Алексей Ханин — адвокат, Коллегия адвокатов «Победа»,
Виталий Ким — юрист, Коллегия адвокатов «Победа».