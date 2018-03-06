03:31
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Видео

Как правоохранительная система подрывает веру кыргызстанцев в справедливость

Особо опасное пренебрежение: как правоохранительная система подрывает веру кыргызстанцев в справедливость (на примере конкретного уголовного дела)

11 августа 2014 года по факту убийства, совершенного с особой жесткостью, был задержан Азат Табалдиев.

Несмотря на то что следствие было завершено в течение месяца, суд до сих пор не вынес решения. Почему?

Отметим только, что за прошедшие 3 года 6 месяцев бесследно исчезли вещественные доказательства и до сих не опознана личность убитого.

Как такое стало возможным? О чем свидетельствуют эти абсурдные, по сути, факты? Может ли идти речь об объективном рассмотрении дела? Кто вернет кыргызстанцам веру в справедливость?

В пресс-конференции принимают участие:

Азамат Табалдиев — брат подсудимого,

Алексей Ханин — адвокат, Коллегия адвокатов «Победа»,

Виталий Ким — юрист, Коллегия адвокатов «Победа».
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Еще об одной опасности для ТЭЦ Бишкека и будущего отопительного сезона
Первые народные ходоки к президенту: о чем они будут просить главу государства?
Популярные новости
Почему жители выступают против строительства золотоизвлекающей фабрики Почему жители выступают против строительства золотоизвлекающей фабрики
Бизнес
Примите участие в&nbsp;весеннем полумарафоне&nbsp;&mdash; BAKAI BANK JAZ DEMI&mdash;2018 Примите участие в весеннем полумарафоне — BAKAI BANK JAZ DEMI—2018
Diamond Asia Prestige&nbsp;&mdash; эксклюзив от&nbsp;Росинбанка и&nbsp;UnionPay International Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International
Новые возможности в&nbsp;роуминге с&nbsp;услугой I&rsquo;m OK&nbsp;от&nbsp;MegaCom Новые возможности в роуминге с услугой I’m OK от MegaCom
&laquo;Эйр Манас&raquo;: Безопасность полетов подтверждена на&nbsp;международном уровне «Эйр Манас»: Безопасность полетов подтверждена на международном уровне