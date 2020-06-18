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Как судья Эрнис уулу Айбек стал жертвой целенаправленной травли

Объективность наказуема? или Как судья Эрнис уулу Айбек стал жертвой целенаправленной травли

Судья Первомайского районного суда Эрнис уулу Айбек вынес оправдательный приговор по делу в отношении несовершеннолетней К.А. с однозначной формулировкой «отсутствие состава преступления». Оглашение этого приговора стало стартом целенаправленной массовой травли судьи Эрнис уулу Айбека в интернете, которая продолжается до сих пор.

Почему сегодня так просто сформировать образ антигероя без всякой попытки объективно разобраться в ситуации и затравить человека? Насколько это опасно? Есть ли способы правовой защиты профессиональной чести и достоинства?

В пресс-конференции принимает участие

Кайрат Загибаев — адвокат.
Ссылка: https://24.kg/video/156575/
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