Объективность наказуема? или Как судья Эрнис уулу Айбек стал жертвой целенаправленной травли

Судья Первомайского районного суда Эрнис уулу Айбек вынес оправдательный приговор по делу в отношении несовершеннолетней К.А. с однозначной формулировкой «отсутствие состава преступления». Оглашение этого приговора стало стартом целенаправленной массовой травли судьи Эрнис уулу Айбека в интернете, которая продолжается до сих пор.

Почему сегодня так просто сформировать образ антигероя без всякой попытки объективно разобраться в ситуации и затравить человека? Насколько это опасно? Есть ли способы правовой защиты профессиональной чести и достоинства?

В пресс-конференции принимает участие

Кайрат Загибаев — адвокат.