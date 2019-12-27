Участвуют только профессионалы: Бишкек принимает чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу
28 декабря в Бишкеке состоится чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу LETHWEI.
Это захватывающее и зрелищное спортивное состязание всегда привлекает особое внимание болельщиков и зрителей.
Накануне чемпионата ведущие спортсмены, их наставники решили поделиться с журналистами своими боевыми планами, а также провести процедуру взвешивания прямо в пресс-центре.
В пресс-конференции принимают участие:
Сарылдык уулу Илгиз — председатель Центральноазиатской федерации бирманского бокса,
Александр Шлычков — президент Европейской федерации бирманского бокса,
Каныбек Бикбоев — президент Федерации бирманского бокса КР,
Алмазбек Замиров, Данияр Токуров — участники супербоев.