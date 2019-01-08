Новые угрозы не оставляют природе Кыргызстана ни единого шанса

Стремление к нулю: новые угрозы не оставляют природе (экосистемы и биоразнообразие) Кыргызстана ни единого шанса. Кто против ее выживания?

Об истощении экосистемы, сокращении уникального биоразнообразия страны сказано и написано много. Причины происходящего также известны. Но угроз не становится меньше. Напротив, они продолжают нарастать.

Кто против выживания природы республики? Неужели у нее больше не осталось шансов?

В пресс-конференции принимают участие:

Эмиль Шукуров — профессор, движение «Алейне»,

Анна Кириленко — исполнительный директор движения «БИОМ»,

Гамал Соронкулов — эксперт, ОО «Чегетей-Тоо», «Марал-Тоо», «Орчун», «Жамаат Алан-Тоо», Фонд развития Чаткала,

Владислав Ушаков — активист «Экостана», автор проекта «Исчезающий Кыргызстан».