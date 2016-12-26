Глава Туркменистана отказался от телеэфира ради других кандидатов в президенты

Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от положенного ему времени на телевидении в пользу других кандидатов на высший государственный пост в стране. Об этом сообщили местные СМИ.

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«Я прошу Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов выделенное мне для выступлений на телевидении время распределить между другими кандидатами на пост президента Туркменистана. Всем кандидатам я желаю успеха», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.

Касаясь вопросов предвыборной программы, глава государства отметил, что в случае избрания на пост президента страны намерен приумножить экономический потенциал государства, довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство.

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Кроме того, он намерен модернизировать политическую систему, продолжить демократизацию общественной жизни, усилить мощь национальной армии, Военно-морских и Военно-воздушных сил, пограничных соединений, обслуживать потребности народного хозяйства.

Также президент Туркменистана пообещал совместно с международными организациями продолжить борьбу с терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и взяточничеством.

На высший государственный пост в стране претендуют четыре кандидата, включая нынешнего главу государства.