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Центральная Азия

Авиасообщение между Россией и Душанбе восстановили

Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании «Ямал» из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжант. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

Напомним, власти России пригрозили полностью остановить авиасообщение с Таджикистаном. Причиной стал отказ Душанбе пускать на свой рынок российскую чартерную авиакомпанию. По мнению властей Таджикистана, полеты «Ямала» нарушили бы паритет по количеству назначенных перевозчиков на выполнение рейсов между РФ и Таджикистаном. В ответ российский Минтранс заявил, что отказ таджикских авиавластей не правомочен.

  • Авиакомпания «Ямал» получила разрешение на выполнение чартерного рейса в Душанбе в 5 утра по московскому времени (08.00 по Бишкеку) 22 декабря.

Вчера Министерство транспорта России сообщало о возможности приостановления авиасообщения с Таджикистаном. Но позже позиция ведомства смягчилась, и там сообщили о продолжении переговоров.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/42107/
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