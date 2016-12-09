Российские штурмовики Су-25 перебазировались из Кыргызстана в Таджикистан

Штурмовики Су-25СМ перебазировались с авиабазы «Кант» в Кыргызстане на аэродром «Айни» в Таджикистан для участия в совместных российско-таджикистанских антитеррористических учениях. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, передает РИА «Новости».

«Совместно с вертолетами 201-й военной базы штурмовая авиация обеспечила поддержку с воздуха ротных тактических групп вооруженных сил Таджикистана и России, спецназа силовых структур, а также прикрыла войска на этапе развертывания», — рассказал Ярослав Рощупкин, не уточнив число самолетов, которые принимают участие в маневрах.

По словам офицера, военным предстоит отработать взаимодействие по нейтрализации условных бандформирований, а также по уничтожению баз, складов, тренировочных лагерей и других объектов. После этого штурмовики вернутся на аэродром базирования в Кыргызстан.

Объединенная российская военная база «Кант» структурно входит в состав Центрального военного округа и является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. База обеспечивает безопасность территории и воздушного пространства стран ОДКБ.