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Центральная Азия

Российские штурмовики Су-25 перебазировались из Кыргызстана в Таджикистан

Штурмовики Су-25СМ перебазировались с авиабазы «Кант» в Кыргызстане на аэродром «Айни» в Таджикистан для участия в совместных российско-таджикистанских антитеррористических учениях. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, передает РИА «Новости».

«Совместно с вертолетами 201-й военной базы штурмовая авиация обеспечила поддержку с воздуха ротных тактических групп вооруженных сил Таджикистана и России, спецназа силовых структур, а также прикрыла войска на этапе развертывания», — рассказал Ярослав Рощупкин, не уточнив число самолетов, которые принимают участие в маневрах.

По словам офицера, военным предстоит отработать взаимодействие по нейтрализации условных бандформирований, а также по уничтожению баз, складов, тренировочных лагерей и других объектов. После этого штурмовики вернутся на аэродром базирования в Кыргызстан.

Объединенная российская военная база «Кант» структурно входит в состав Центрального военного округа и является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. База обеспечивает безопасность территории и воздушного пространства стран ОДКБ.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/41267/
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