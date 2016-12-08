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Центральная Азия

Олимпийский городок в Ашхабаде обошелся Туркменистану в $5 миллиардов

Строительство олимпийского городка в Ашхабаде обошлось бюджету Туркменистана в $5 миллиардов. Об этом сообщило агентство Trend.

Олимпийский городок строится с 2010 года вокруг бывшего стадиона имени Туркменбаши (ныне «Олимпийский») и предназначен для проведения V Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. Азиада пройдет в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

По данным Trend, помимо ряда стадионов и спортивных арен в городке строятся жилые корпуса для спортсменов, рассчитанные на 12 тысяч мест, и две пятизвездочные гостиницы на 450 и 800 мест для спортивных чиновников.

Также в городке будут развлекательный центр с кинотеатром, музеем, библиотекой, бильярдной и даже музыкальной студией.

Соединять все эти строения будет монорельс.

Кроме того, к Азиаде построят новый аэропорт «Огузхан», который раньше так же, как и переименованный стадион, был назван в честь Туркменбаши. Стоимость аэропорта оценивается в $2,2 миллиарда.

Как строительные объекты будут эксплуатироваться после проведения Азиады, издание не уточняет.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/41217/
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