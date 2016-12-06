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Центральная Азия

Глава ЦИК КР рассказала, как прошли президентские выборы в Узбекистане

Председателю ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой понравилось, как прошли президентские выборы в Узбекистане. Об этом она рассказала сегодня на пресс-конференции.

Нуржан Шайлдабекова посетила соседнюю страну в качестве наблюдателя. Делегация КР в Узбекистане посетила шесть областей, включая Ташкент, где расположено более 40 избирательных участков. «На участках были организованы детские комнаты и медпункты. В некоторых махаллях были помещения и для аксакалов. Мы можем сказать, что выборы проходили открыто, прозрачно и демократично», - подчеркнула глава ЦИК КР.

Выборы президента Узбекистана прошли 4 декабря. Главой республики избран Шавкат Мирзиеев.

Затем Нуржан Шайлдабекова напомнила, что подготовительный этап к проведению 11 декабря референдума по изменению Конституции и выборов в местные кенеши завершается. Бюллетени передают в УИКи, заканчивается распечатка списков избирателей, которые не позднее 8 декабря попадут на участки.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/41077/
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