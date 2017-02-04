Шавкат Мирзиеев стал новым президентом Узбекистана. Таковы итоги прошедшего накануне голосования.
За кандидатуру представителя Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) проголосовали 88,61 процента избирателей.
Предлагаем несколько интересных фактах о новом главе Узбекистана.
По одним данным, он появился на свет в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. По другим - переехал туда в 1960-е годы, а родился в кишлаке Яхтан Уратюбинской области Таджикистана.
Так, его предки якобы происходили из знатного рода правителей Таджикистана. Именно поэтому их имена начинаются с приставки «мир», что значит уважаемые, знатные люди. Однако убедительного подтверждения информации нет.
Он активно пользуется Интернетом, интересуется мнением общественности, читает оппозиционные СМИ – узбекские службы радио «Свобода» и BBC.
Мирзиеевы вместе пришли на избирательный участок. У президента Узбекистана две дочери - Шахноза (Мирзиеева-Шаханова) и Саида, а также сын Даврон.
Источники утверждают, что она из известной в Ферганской долине и богатой семьи. Никогда не была замечена в официальных поездках и не позировала на светских раутах. У нее нет страниц в соцсетях. Даже имя ее до недавнего времени не было известно широкой публике. Первое упоминание о Зироатхон Хошимовой – в официальной биографии кандидата в президенты Узбекистана, опубликованной на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана.
Также его считают дальним родственником и другом российского миллиардера, этнического узбека Алишера Усманова.
При этом только в 2006-м в СМИ появилась его первая фотография крупным планом.
По мнению экспертов, он продолжит курс, выбранный прежним президентом, как во внутренней, так и во внешней политике.
На нем каждый желающий может написать свою жалобу. Только за первые две недели работы Мирзиееву, по официальным данным, поступило более 30 тысяч обращений.
Так, МИД Узбекистана сообщил, что стороны намерены активизировать демаркацию границы между двумя государствами. Кроме того, жителям приграничных территорий стало проще пересекать границу, начали открывать дополнительные переходы, оживилась приграничная торговля.
1 октября делегация Кыргызстана посетила по приглашению узбекской стороны Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества.
В конце октября с ответным визитом посетили Ош руководители Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, представителей госорганов, культуры, спорта и духовенства. Возглавлял делегацию заместитель премьер-министра Адхам Икрамов.
Кроме того, за последние три месяца Кыргызстан и Узбекистан активизировали совместную работу по границам и успели согласовать позиции по 49 спорным участкам.