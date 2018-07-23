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Техноблог

Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех

Google сделает Android платным для всех. В сентябре Android исполнится ровно 10 лет, на протяжении которых он постоянно развивался и улучшался, становясь лучше.

Тем не менее, считают эксперты, могут произойти радикальные перемены, а касаться они будут системы его распространения.

Компания Google всегда предоставляла эту ОС совершенно бесплатно всем желающим, однако недавние события заставили ее пересмотреть свою щедрость. Нужно понимать, что на создание такой операционной системы, как Android, уходят миллиарды долларов, которые отдает Google, но взамен она, на первый взгляд, не получает совсем ничего. На деле же все немного иначе.

С помощью данной ОС, которая установлена на 3/4 всех мобильных устройств в мире, «поисковый гигант» продвигает свои сервисы, среди которых Chrome, Gmail, YouTube и прочие.

Властям Евросоюза это не нравится, так как они видят в этом нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому на прошлой неделе Google в Европе оштрафовали на 4,3 миллиарда евро. Это самый большой штраф за всю историю ЕС, который наложен на частную компанию. Дошло даже до того, что в дело вмешался сам глава «поискового гиганта» Сундар Пичаи, заявив о том, что его корпорация будет до последнего добиваться того, чтобы решение было пересмотрено. Он подробно объяснил, почему с помощью Android продвигаются другие сервисы компании. Также он сообщил о том, что в случае, если власти ЕС откажутся идти на уступки, компания Google сделает Android платным для всех, то есть он перестанет распространяться бесплатно.

Конечно, исходный код данной операционной системы по-прежнему будет доступен всем желающим без какой-либо платы, однако для выпуска коммерческого продукта от его стоимости придется делать денежные отчисления в бюджет «поискового гиганта».

Если же кто-то из производителей телефонов, планшетов или телевизоров решит использовать Android бесплатно, то Google может обратиться в суд и взыскать крупную сумму, а также добиться запрета на продажу продукции какого-либо бренда. Пока неизвестно, сколько «поисковый гигант» будет брать   за использование его ОС в смартфонах и прочих электронных гаджетах, однако сумма, как считают эксперты, может достигать 10 процентов от цены телефона.
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