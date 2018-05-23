Дроны в виртуальной реальности учат избегать столкновений

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет обучать быстродвижущиеся дроны в виртуальной реальности. Система Flight Goggles снижает столкновения беспилотников с посторонними предметами, сообщило MIT News.

Flight Goggles позволяет автономным дронам видеть и учиться в виртуальной реальности, на самом деле находясь в пустом ангаре. Система отслеживает движения беспилотника, показывает фотореалистичное изображение его местоположения и быстро передает картинку на процессор дрона.

Исследователь Сертак Караман (Sertac Karaman) рассказал, что «дрон летает по пустой комнате и «воображает» совершенно иное окружение, обучаясь в нем».

Тесты доказали пользу от изобретения. За 10 полетов, двигаясь со скоростью 8 километров в час , беспилотник успешно пролетел сквозь виртуальное окно 361 раз, а «врезался» лишь три раза — без ущерба. Во время реальных тестов, которые состояли из восьми полетов, дрон смог преодолеть реальное окно 119 раз и шесть раз врезался.

Система Flight Goggles изначально предназначена только для воздушных аппаратов, но в будущем может пригодиться и для обучения самоуправляемых автомобилей.