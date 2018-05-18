Первый кыргызский электромобиль представят через несколько дней

Первый кыргызский электромобиль представят 25 мая. Об этом сообщило ОАО «Гарантийный фонд».

По его данным, в рамках Года развития регионов ОАО поддержит проект по созданию и развитию электромобилей в Кыргызстане. В Гарантийном фонде отметили, что данный проект — ответ на требования экологичности и технологичности транспорта. Электромобили будут собирать в Бишкеке из импортных запчастей.

«Машиностроительная отрасль в Кыргызстане практически встала в начале 1990-х годов. Преобладает импорт многих видов машин и оборудования. Чтобы изменить ситуацию, Гарантийный фонд выступил инициатором программы создания автомобильной отрасли. Сделаны первые практические шаги по ее воплощению в жизнь», — рассказал пресс-секретарь Гарантийного фонда Темирбек Маматканов.

Фонд выделил средства на запуск цеха по сборке автобусов. Презентация действующих моделей состоялась накануне. Кроме того, фонд поддерживает производство тракторов различных моделей и навесного оборудования.

«Запуск программ означает развитие не только машиностроительной отрасли, но и экономики в целом, а отечественные трактора станут подспорьем для сельских тружеников и фермерских хозяйств в регионах республики», — заключил Темирбек Маматканов.