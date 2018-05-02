Основатель и глава WhatsApp покидает компанию

Создатель и руководитель одного из самых популярных в мире мессенджеров, WhatsApp, Ян Кум решил уволиться из компании. Он также выйдет из состава совета директоров социальной сети Facebook, которой с 2014 года принадлежит WhatsApp, сообщила ВВС.
Об уходе Ян Кум объявил в собственном аккаунте в Facebook. По его словам, после почти десяти лет работы над WhatsApp он намерен заняться другими вещами, которые его увлекают: «Буду коллекционировать раритетные Porsche, возиться с тачками и играть в алтимат-фрисби».
Точные причины увольнения Кум не назвал. Руководитель Facebook Марк Цукерберг поблагодарил его за все, что он сделал для компании, и обещал сохранить нетронутыми основные ценности WhatsApp.
Ян Кум до ухода был одним из немногих топ-менеджеров в структурах Facebook, открыто поддерживавших президента США Дональда Трампа. С его уходом в совете директоров компании останется только один такой предприниматель — миллиардер Питер Тиль.
Самый популярный в мире мессенджер (около $1,5 миллиарда пользователей) с 2014 года принадлежит Facebook. Стоимость покупки составила $19 миллиардов.
Как пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, у Яна Кума затяжной конфликт с руководством Facebook. Он недоволен тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.
По информации издания, Ян Кум устал противодействовать попыткам Facebook монетизировать сервис за счет анализа пользовательских данных и в последние месяцы стал реже появляться в офисе.
- Мессенджер с 2016 года поддерживает систему шифрования сообщений на устройствах пользователей, исключающую возможность чтения переписки владельцами сервиса или спецслужбами.