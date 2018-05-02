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Основатель и глава WhatsApp покидает компанию

Фото GETTY IMAGES. Создатель WhatsApp Ян Кум

Создатель и руководитель одного из самых популярных в мире мессенджеров, WhatsApp, Ян Кум решил уволиться из компании. Он также выйдет из состава совета директоров социальной сети Facebook, которой с 2014 года принадлежит WhatsApp, сообщила ВВС.

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Об уходе Ян Кум объявил в собственном аккаунте в Facebook. По его словам, после почти десяти лет работы над WhatsApp он намерен заняться другими вещами, которые его увлекают: «Буду коллекционировать раритетные Porsche, возиться с тачками и играть в алтимат-фрисби».

Точные причины увольнения Кум не назвал. Руководитель Facebook Марк Цукерберг поблагодарил его за все, что он сделал для компании, и обещал сохранить нетронутыми основные ценности WhatsApp.

Ян Кум до ухода был одним из немногих топ-менеджеров в структурах Facebook, открыто поддерживавших президента США Дональда Трампа. С его уходом в совете директоров компании останется только один такой предприниматель — миллиардер Питер Тиль.

Самый популярный в мире мессенджер (около $1,5 миллиарда пользователей) с 2014 года принадлежит Facebook. Стоимость покупки составила $19 миллиардов.

Выручка WhatsApp на момент продажи составляла чуть более $10 миллионов, а чистый убыток превышал $138 миллионов. С момента приобретения мессенджер увеличил пользовательскую базу почти на миллиард человек  в основном за счет развивающихся стран, в том числе Индии, Бразилии и России.

Как пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, у Яна Кума затяжной конфликт с руководством Facebook. Он недоволен тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.

По информации издания, Ян Кум устал противодействовать попыткам Facebook монетизировать сервис за счет анализа пользовательских данных и в последние месяцы стал реже появляться в офисе.

  • Мессенджер с 2016 года поддерживает систему шифрования сообщений на устройствах пользователей, исключающую возможность чтения переписки владельцами сервиса или спецслужбами.
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