В WhatsApp добавили несколько новых функций

Разработчики мессенджера WhatsApp в грядущем обновлении приложения для Android и iOS добавят несколько новых возможностей. Две из них связаны со стикерами, еще одна — с администрированием групп, сообщил портал Telecom Talk.

Например, пользователи смогут объединять в один ряд два стикера, что позволит сэкономить место, а также объединить стикеры в один смысловой или логический ряд, если это необходимо и возможно.

В будущей версии WhatsApp также появится возможность добавлять геотеги к пересылаемым стикерам. Небольшой флажок с названием города, района или местности появится рядом с наклейкой.

Третье новшество станет доступным администраторам групп. Они смогут понижать других администраторов в правах до обычных участников. Ранее для совершения этого действия требовалось удалить администратора из группы, а затем вновь добавить в нее как обычного участника.