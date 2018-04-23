Apple запатентовала смартфон с полностью стеклянным корпусом

Компания Apple создала патент на производство смартфона из стекла. Об этом сообщили OA News со ссылкой на официальные источники в европейской комиссии.

По информации портала, подобный патент существует еще с 2011 года. Новый патент существенно дополняет прежнюю конструкцию.

Согласно имеющимся чертежам, все внутренние модули будут крепиться либо к самому корпусу, либо к специальным нишам, отмечает OA News.

По данным Apple, из прочного стекла будет создано все внутри и снаружи смартфона, кроме вычислительных компонентов. Новая технология будет применяться не только в телефонах, но и в планшетах, часах и даже фирменных ноутбуках.

Дата начала разработки нового устройства, несмотря на наличие полностью готовых чертежей, еще не известна.