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Техноблог

Apple запатентовала смартфон с полностью стеклянным корпусом

Фото из Интернета

Компания Apple создала патент на производство смартфона из стекла. Об этом сообщили OA News со ссылкой на официальные источники в европейской комиссии.

По информации портала, подобный патент существует еще с 2011 года. Новый патент существенно дополняет прежнюю конструкцию.

Согласно имеющимся чертежам, все внутренние модули будут крепиться либо к самому корпусу, либо к специальным нишам, отмечает OA News.

По данным Apple, из прочного стекла будет создано все внутри и снаружи смартфона, кроме вычислительных компонентов. Новая технология будет применяться не только в телефонах, но и в планшетах, часах и даже фирменных ноутбуках.

Дата начала разработки нового устройства, несмотря на наличие полностью готовых чертежей, еще не известна.
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