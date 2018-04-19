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Техноблог

Кыргызские студенты создали мобильное приложение об образовании

В Кыргызстане запустили мобильное приложение, в котором собрана информация обо всех учебных заведениях, курсах, репетиторах и грантах.

Его создали студенты, а идея пришла им еще в школьные годы. «Изначально мы думали собрать только все курсы Бишкека. В рамках проекта TIFE (Teenagers in free enterprise) сделали макет и выиграли первое место. Но команда распалась, а уже в институте с IT-клубом NeoBis идею смогли реализовать. Мы сделали мобильное приложение — образовательную платформу», — рассказала основатель проекта Айсулуу Токманбетова.

В приложении есть информация не только о дополнительном образовании. Разработчики постарались собрать все, что есть в этой сфере: и курсы, и вузы, и гранты, и полезные мастер-классы, а также интересные статьи о саморазвитии, подборки книг и многое другое для школьников и студентов.

«Изначально мы думали только о дополнительном образовании, потому что школьного было недостаточно. А чтобы найти информацию о курсах и учебных программах, приходилось тратить много времени. Сейчас мы добавили все университеты Кыргызстана, около двухсот курсов, репетиторов, стажировок и грантов. Все, чтобы человек, скачавший приложение, мог найти нужную ему информацию. Наш слоган: «Все об образовании в твоих руках».

В планах разработчиков сделать так, чтобы родители могли записывать детей на курсы через данное приложение и оплачивать их обучение.
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