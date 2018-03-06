У Apple потребовали превратить iPhone в «звонилку»

Группа студентов Стэнфордского университета (США) обратилась к Apple с настойчивой просьбой включить в iOS спецрежим, позволяющий сделать так, чтобы с «айфона» можно было бы только звонить, обмениваться текстовыми сообщениями и захватывать фотографии, сообщили vesti.ru.

Свои требования участники инициативной группы «Студенты Стэнфорда против вызывающих привыкание устройств» (SSAAD) изъявили на минувших выходных, собравшись возле одного из магазинов Apple в Пало-Альто.

Как написала Business Insider, SSAAD возглавляют три старшекурсника факультета компьютерных наук.

Помимо «облегченного» режима, протестующие потребовали от Apple наделить iOS функцией, позволяющей просматривать активность использования устройства, а также дать больший контроль над уведомлениями.

«iPhone — это наши врата к аддиктивным сервисам (читай: Facebook и компании), так что Apple однозначно в силах помочь ограничить нашу зависимость, — сказано на сайте SSAD. — И хотя бизнес-модель Apple не опирается на зависимость человека от устройства, она не предприняла никаких здравых мер, чтобы решить эту проблему».

Членов SSAAD, возможно, заинтересует проект минималистичного телефона Light Phone 2, который на прошлой неделе был профинансирован на платформе Indiegogo. Этот аппарат задумывается как «легкая» альтернатива смартфону: с него можно только звонить, обмениваться сообщениями, ставить будильник, прокладывать маршрут на картах, слушать музыку и заказывать машину Uber.

Работает телефон на LightOS — сильно модифицированной версии Android без доступа к магазину Google Play. Устанавливать другие приложения на него нельзя.