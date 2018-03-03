Портал в другой мир: оптическая иллюзия с iPhone X взбудоражила соцсети

Пользователи социальных сетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью iPhone X. Видео с необычным эффектом опубликовал разработчик Питер Норрби в Twitter, сообщило РИА «Новости».
«Никакой пост-обработки», — сразу предупредил автор видео.
На записи показан смартфон, экран которого превратился в «бездонную дыру». Пользователи соцстей отметили, что изображение не только объемно, но и меняется в зависимости от положения устройства.
«Он открывает портал в другой мир!» — отметил @GladstarGTSchl.
Некоторые пользователи предположили, что новое приложение использует технологию дополнительной реальности и следит за движением головы, которое фиксируется при помощи Face ID.