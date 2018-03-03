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Техноблог

Портал в другой мир: оптическая иллюзия с iPhone X взбудоражила соцсети

Фото © РИА «Новости»/Евгения Новоженина. Покупатели рассматривают смартфон iPhone X. Архивное фото

Пользователи социальных сетей обсуждают новую оптическую иллюзию, созданную с помощью iPhone X. Видео с необычным эффектом опубликовал разработчик Питер Норрби в Twitter, сообщило РИА «Новости».

«Никакой пост-обработки», — сразу предупредил автор видео.

На записи показан смартфон, экран которого превратился в «бездонную дыру». Пользователи соцстей отметили, что изображение не только объемно, но и меняется в зависимости от положения устройства.

«Он открывает портал в другой мир!» — отметил @GladstarGTSchl.

Некоторые пользователи предположили, что новое приложение использует технологию дополнительной реальности и следит за движением головы, которое фиксируется при помощи Face ID.
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