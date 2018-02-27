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Техноблог

К концу года Apple выпустит три новые модели iPhone

К концу текущего года Apple выпустит три новые модели iPhone, сообщили vesti.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По данным издания, это будет обновленная версия iPhone X, бюджетный смартфон и iPhone D33 с рекордно большим экраном.

Корпус D33 размером будет как у iPhone 8 Plus, но благодаря дизайнерскому решению размер экрана будет больше примерно на дюйм. Новый смартфон будет оснащен технологией распознавания лица — Face ID. Она применяется для безопасной разблокировки смартфона и осуществления платежей.

В данном iPhone, как предполагается, будет обеспечена поддержка двух сим-карт. Но есть и другой вариант: Apple в будущем собирается представить технологию «вшитой сим-карты» — eSIM. Это позволит подключаться к любому сотовому оператору на выбор.

В обновленной версии iPhone X и в D33 будут использоваться процессоры нового поколения — А12.

Третий iPhone — бюджетный. Его стоимость снизится за счет ЖК-экрана (вместо OLED-дисплея, используемого в iPhone X), выполненного по технологии IPS, алюминиевых, а не стальных деталей корпуса, стеклянной задней панели.

Ожидается, что Apple анонсирует новые гаджеты осенью. Но планы яблочного гиганта еще могут измениться, поэтому официальных комментариев пока не приводят.
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