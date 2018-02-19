Изображения «убийцы» iPhone SE от Huawei появились в Сети

В Сети появилась информация о Huawei Mate SE, которого назвали «убийцей» смартфона iPhone SE.

Как сообщил AKKet, новинка похожа на увеличенный в размерах iPhone SE второго поколения и на самом деле является телефоном Honor Pro 8. Флагманский смартфон Huawei отличают безрамочный экран и наличие двойной основной камеры.

Он оснащен 5,93-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением экрана 2160 на 1080 пикселей (FHD+), 8-ядерным процессором HiSilicone Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной флеш-памяти, двойной основной (16 Мп + 2 Мп) камерой, разъемом USB Type-C, а также аккумуляторной батарей емкостью 3340 мАч.

Презентация смартфона состоится на выставке MWC 2018 в конце февраля 2018 года.