Ученые все ближе к созданию вакцины от героина

Ученые из Исследовательского института Скриппса достигли важного этапа в разработке безопасной и эффективной защиты от героиновой зависимости. Помимо этого, она способна предотвратить передозировку, сообщает Science Daily.

По их данным, вакцина против героина должна тренировать антитела иммунной системы распознавать и связывать молекулы наркотика, не давая им проникнуть в мозг и вызвать эйфорию. Это может удержать выздоравливающих наркоманов от рецидивов зависимости. Поскольку молекула героина не вызывает естественного иммунного ответа, разработчики вакцины соединили ее с белком-носителем и адъювантом, который повышает ее эффективность.

Первые шаги к созданию антигероиновой вакцины еще в 2013 году сделала группа исследователей под руководством Кима Джанда. В частности, они доказали эффективность препарата на мышах и обезьянах.

Новое открытие дает возможность транспортировать препарат и приближает момент, когда его можно будет тестировать на человеке.