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Техноблог

Китай оплатит запуск таджикского ядерного реактора «Аргус»

К реанимации таджикского ядерного реактора «Аргус» подключится китайская государственная корпорация «Китайатом». Об этом сегодня заявил президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими, сообщило агентство Asia-Plus.

Ученый подчеркнул, что по заказу АНТ в восстановлении «Аргуса» также примет участие корпорация «Росатом».

Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Таджикистаном и «Росатомом» подписано 28 февраля 2017 года.

Соглашение предусматривает, в первую очередь, участие российских ученых в восстановлении ядерного реактора «Аргус».

В документе оговорены и вопросы подготовки таджикских кадров на базе российских вузов, научно-исследовательских центров в области атомной энергии.

Фарход Рахими заявил, что участвовать в проекте будет и китайская сторона. «Однако, только в сфере финансирования проекта, завершить который ожидается к концу 2020 года. Таджикистан и Китай в данном направлении не так давно подписали меморандум о сотрудничестве», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что для реализации госпрограммы по восстановлению и использованию ядерного исследовательского реактора «Аргус — ФТИ» на 2016-2020 годы предусматривается выделение $35 миллионов.

  • «Аргус» — исследовательский гомогенный ядерный реактор на растворах солей тепловой мощностью 20 кВт, единственный в мире действующий реактор на растворах солей. Всего в СССР построили два таких реактора: один — в Курчатовском институте, другой — в Душанбе.
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