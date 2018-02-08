Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров

Лидером стал финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием $7,5−8 миллиардов. Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum, с оценкой состояния от $1 до $5 миллиардов. Третье место у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от $1,1 до $2 миллиардов.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс , отсудившие в 2008 году $65 миллионов за идею Facebook у Марка Цукерберга, некоторыми СМИ назывались первыми людьми в мире, чей известный запас биткоинов превысил миллиард долларов. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку, их состояние оценивается в $900 миллионов — $1,1 миллиарда .

Также в рейтинге оказался и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин — его состояние оценивается в $400−500 миллионов. Также в рейтинге фигурирует выходец из СССР Виталий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в $500−700 миллионов.

Авторы рейтинга указывают, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывалась непрозрачность операций с цифровыми монетами, высокая волатильность и то, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж не редкость. Скорость на рынке криптовалют, где делают и теряют миллиарды за один день, решает все, поэтому данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в качестве точного результата. При этом Forbes продолжает придерживаться консервативного метода оценки состояний миллиардеров.