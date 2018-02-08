08:35
-7
USD 68.66
EUR 84.05
RUB 1.19
Техноблог

Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров

Forbes составил первый рейтинг бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, сообщает mail.ru.

Лидером стал финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием $7,5−8 миллиардов. Второе место занял Джозеф Лавин, который помогал основать Ethereum, с оценкой состояния от $1 до $5 миллиардов. Третье место у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от $1,1 до $2 миллиардов.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году $65 миллионов за идею Facebook у Марка Цукерберга, некоторыми СМИ назывались первыми людьми в мире, чей известный запас биткоинов превысил миллиард долларов. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку, их состояние оценивается в $900 миллионов — $1,1 миллиарда.

Также в рейтинге оказался и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин — его состояние оценивается в $400−500 миллионов. Также в рейтинге фигурирует выходец из СССР Виталий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в $500−700 миллионов.

Авторы рейтинга указывают, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывалась непрозрачность операций с цифровыми монетами, высокая волатильность и то, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж не редкость.

Скорость на рынке криптовалют, где делают и теряют миллиарды за один день, решает все, поэтому данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в качестве точного результата.

При этом Forbes продолжает придерживаться консервативного метода оценки состояний миллиардеров.

После декабрьского рекорда для биткоина в $20 тысяч цена опустилась более чем на 70 процентов. Достигнув октябрьских показателей и зафиксировав самый низкий показатель с начала 2018 года, биткоин впервые за месяц начал уверенный рост.

 
Ссылка:
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Самый популярный в мире сайт определили эксперты
Пять самых бесполезных изобретений года
Самые необычные гаджеты 2017 года
Названы самые ненадежные пароли 2017 года
Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года
Топ-10 гаджетов 2017 года по версии журнала Time
Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой
Самый быстрый смартфон в мире. Лидер остается прежним
Новый вирус-вымогатель берет пользователей на испуг
Скорость Интернета. Кыргызстан между Бангладеш и Ямайкой
Популярные новости
Вас украли? Хотят изнасиловать? Новое мобильное приложение в&nbsp;Кыргызстане поможет Вас украли? Хотят изнасиловать? Новое мобильное приложение в Кыргызстане поможет
Nokia 8&nbsp;Sirocco: раскрыты основные характеристики и&nbsp;цена Nokia 8 Sirocco: раскрыты основные характеристики и цена
Беспилотное летающее такси от&nbsp;Airbus совершило первый полет Беспилотное летающее такси от Airbus совершило первый полет
Шорты против насильников создали в&nbsp;Германии Шорты против насильников создали в Германии
Бизнес
MegaCom: как бесплатно пополнить баланс MegaCom: как бесплатно пополнить баланс
&laquo;О!Деньги&raquo;: оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;одно касание «О!Деньги»: оплачивайте коммунальные услуги в одно касание
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе