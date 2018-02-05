Nokia 8 Sirocco: раскрыты основные характеристики и цена

HMD Global (нынешний владелец бренда Nokia) подтвердила, что 26 февраля она представит на выставке MWC 2018 новые устройства. Свежая утечка свидетельствует, что одним из них будет Nokia 8 Sirocco на Snapdragon 845, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

В 2006 году Nokia выпустила телефон Nokia 8800 Sirocco, который стал самым дорогим телефоном бренда (на тот момент). Предполагается, что предстоящий вариант Nokia 8 станет данью 8800 Sirocco.

Помимо топового процессора Snapdragon 845, у Nokia 8 Sirocco будет 6 ГБ оперативной памяти, двойная камера с 12- и 13-мегапиксельными сенсорами ZEISS. Камера для селфи получит 5-мегапиксельный сенсор. Смартфон будет защищен от пыли и воды по стандарту IP67.

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5,5 дюйма

Согласно утечке, Nokia 8 Sirocco получит батарею 3,250 мАч и беспроводную зарядку. Экран увеличится до, а матрица будет выполнена по технологии OLED. Соотношение сторон будет 18:9. Предварительно, смартфон будет стоить пять тысяч юаней (около 55,5 тысячи сомов).

Помимо Nokia 8 Sirocco, компания может представить на MWC 2018 смартфоны Nokia 9, Nokia 7 Plus, глобальный вариант Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 3310 4G.