Опасный вирус заразил четыре миллиона смартфонов

Около четырех миллионов смартфонов заражены опасным вредоносным приложением DressCode. Об этом сообщил портал Ars Techica со ссылкой на исследование, опубликованное на популярном сайте для разработчиков GitHub.

Как отмечается, данное приложение превращает инфицированное устройство в часть ботнета — сети, которую хакеры могут использовать в злонамеренных целях.

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Троянское приложение DressCode прогремело в 2016 году. Тогда выяснилось, что около 400 приложений, находящихся в магазине Google Play, распространяют вирус. Несмотря на все принятые меры, спустя 16 месяцев после обнаружения ботнет продолжает действовать, подчеркивается в исследовании.

Дополнительная опасность DressCode в том, что использовать зараженный смартфон в своих целях могут не только создатели ботнета, но и сторонние хакеры.