Опасный вирус заразил четыре миллиона смартфонов

Около четырех миллионов смартфонов заражены опасным вредоносным приложением DressCode. Об этом сообщил портал Ars Techica со ссылкой на исследование, опубликованное на популярном сайте для разработчиков GitHub.
Как отмечается, данное приложение превращает инфицированное устройство в часть ботнета — сети, которую хакеры могут использовать в злонамеренных целях.
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Дополнительная опасность DressCode в том, что использовать зараженный смартфон в своих целях могут не только создатели ботнета, но и сторонние хакеры.