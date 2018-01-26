Самый популярный в мире сайт определили эксперты

Самым популярным сайтом в мире являет поисковик google.com. Об этом говорится в отчете аналитической компании Similar Web.

Как отмечается, при оценке сайтов учитывалось число уникальных пользователях. Кроме того, отдельно считались заходы с персональных компьютеров и мобильных устройств.

В итоге число уникальных посетителей самого популярного в мире сайта google.com — 26 миллиардов 697 миллионов человек — превышает население Земли.

Например, в декабре 2017 года ресурс посетили 733,6 миллиона пользователей персональных компьютеров, а с гаджетов на сайт зашли 1,5 миллиарда человек.

На втором месте по популярности — принадлежащий Google видео-сервис YouTube. Его посетили 22,9 миллиарда пользователей. На третьем месте — соцсеть Facebook (21,9 миллиард).

Далее идут «Википедия», Yahoo, Twitter, китайская поисковая система Baidu, Instagram и один из порносайтов.

В топ-100 попали и три российских сайта. Так, социальная сеть «Вконтакте» заняла 61-е место. В 2017 году ее сайт посетили 2 миллиарда 432 миллиона человек.

В первую сотню попали основной портал холдинга Mail.Ru Group и сайт Yandex.ru. Страницу mail.ru за год посетили 2 миллиарда 285 миллионов пользователей (68-е место), на «Яндекс» зашли 1 миллиард 859 миллионов человек.