Новый смартфон Nokia Lumia получит камеру с пятью объективами

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, может выпустить в этом году смартфон с камерой, состоящей из пяти объективов. Тем самым продолжится развитие линейки Lumia, сообщил портал Nokia Latest.

По данным китайских инсайдеров, аппарат Nokia Lumia будет отличаться камерой с пятью объективами и двумя вспышками. На данный момент на рынке распространены флагманы с двойной камерой. Гаджет выпустят для любителей мобильной фотографии. Он получит топовый чип Snapdragon 845 и ОС Android.

Источник сообщил, что смартфон совершенно точно не привезут на февральскую выставку MWC 2018, так как он готов только в виде прототипа. Однако его релиз может состояться до конца 2018 года.