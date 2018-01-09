Закон вступил в силу. Но сменить оператора, оставив прежний номер, нельзя

В Кыргызстане вступила в силу новая редакция Закона «Об электрической и почтовой связи». Принятые поправки предусматривают возможность для граждан страны менять оператора сотовой связи, оставив прежний номер телефона.

Однако на данный момент сменить сотового оператора, оставив прежний номер телефона, невозможно. Директор по IT-технологиям ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) Екатерина Буннакова

По ее словам, для запуска проекта MNP всем операторам сотовой связи необходима централизованная база, в рамках которой будет производиться обмен номеров от оператора к оператору. «Поставщик этой базы должен быть независимым и никаким образом не связанным с операторами связи. Его поиском занимается госкомитет, и как только будет известно окончательное решение, мы сразу начнем доработку наших систем и приступим к интеграции с централизованной базой», — отметила она.

Читайте по теме Внесены изменения в закон об электрической и почтовой связи

Техническое оборудование, по словам Екатерины Буннаковой, обошлось компании в полмиллиона долларов.

По словам заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи Медербека Курманбекова, закон должен был вступить в силу еще 1 января 2016 года, однако в апреле 2017-го его решили отложить до января 2018 года.

«Поскольку это технически сложный процесс, решили подойти к нему более скрупулезно. Во-первых, это дорогостоящий процесс — как для самих операторов, так и для создания централизованной базы данных номеров», — пояснил он ИА «24.kg».

Ее создание должно было лечь на плечи государства, либо нужно было привлечь инвесторов. В середине ноября 2017-го мы создали рабочую группу по написанию техзадания для отбора поставщика услуг. Это задание закончено. Медербек Курманбеков

База данных будет независима от всех операторов.

«Сейчас мы ведем работу над положением, регулирующим механизм переноса номеров. К началу февраля мы планируем это положение закончить и уже приступить непосредственно к отбору поставщика услуг по созданию базы данных», — добавил он.«Кроме того, каждый оператор должен, со своей стороны, подготовить оборудование и программное обеспечение. Кто-то из них заблаговременно приобрел оборудование, а другие этого не сделали. Мы понимаем, что исполнение закона просрочено, но мы ведем в этом плане работу», — отметил Медербек Курманбеков.

В 2018 году мы наконец подберем поставщика, и у каждого абонента будет возможность сменить оператора. Медербек Курманбеков

Более точных сроков появления такой возможности чиновник не назвал.