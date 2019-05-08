Сотовые операторы просят землю под пункты связи. Депутаты не согласны

Сотовые операторы просят предоставить им земельные участки под пункты мобильной связи. Компании отмечают, что это обязательное условие для исполнения лицензионного требования.

Но в Жогорку Кенеше указывают на существующие барьеры. Депутаты отмечают, что нельзя выделять земли без трансформации из одной категорию в другую или из одного вида угодий в другой. Запрещено использовать пастбища и особо охраняемые природные территории.

Для разрешения коллизии руководители сотовых компаний предложили внести норму, разрешающую предоставлять во временное пользование участки, не превышающие 20 квадратных метров, для строительства или установки сооружений связи без трансформации.

Однако депутат Алмазбек Акматов выступил против, посчитав, что такие сооружения могут представлять опасность для окружающей среды и населения. Его поддержал представитель санитарно-эпидемиологической службы Жаныбек Арзыкулов. Он проинформировал, что излучение электромагнитных волн от передатчиков превышает допустимую норму в 10-20 раз.

Представители сотовых компаний отметили, что в республике устанавливают современное оборудование, никакого урона природе оно не нанесет. В результате нардепы потребовали провести анализ, насколько безопасны такие объекты. Инициативу сотовых операторов отправили на экспертизу.